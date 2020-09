Après l'annonce de la fin de son show télévisé, Kim Kardashian affiche ses courbes assise sur une voiture

"It's business as usual" pour Kim Kardashian qui après l'annonce de la fin de sa série "Keeping Up with the Kardashians" semble vouloir se concentrer sur sa ligne de vêtements. Après avoir écrit un communiqué bouleversant pour leurs nombreux fans à travers le monde annonçant la fin d'une aventure qui a duré 20 ans, Kim semble vouloir se concentrer sur ses produits dérivés et sur sa ligne de lingerie.

Deux jours après cette annonce, l'heure n'est pas à la retraire dorée pour Kim qui a posté un cliché très rétro sur les réseaux sociaux où elle prend la pose sur une voiture. Une publicité pour sa ligne de lingerie dans laquelle elle pose elle-même. L'épouse de Kanye West semble en effet déterminée à se concentrer sur sa reconversion et faire encore rentrer les dollars sur son compte en banque.