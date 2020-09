Roméo Elvis accusé d'agression sexuelle: "Il entre avec moi dans la cabine et il ferme le rideau", confie une victime présumée

Deux comptes du réseau social Instagram ont accusé, mardi, le chanteur Roméo Elvis d'agression sexuelle et publié des captures d'écran de ce qui semble être des messages d'excuses de la part du musicien, qui parle de "geste stupide" et de "pulsion débile".

Dans une interview donnée à Streetpress, l'une des victimes présumées du rappeur se confie. Selon elle, les faits se sont déroulés en mai 2019 à Bruxelles. Elle raconte avoir croisé celui qu'elle considérait comme son idole dans un magasin de la capitale. Ce dernier commercialise notamment la marque du rappeur. Dans un premier temps, elle indique avoir discuté et sympathisé avec Roméo Elvis. Puis, les choses auraient dérapé.

Le mec est grand, il est imposant

"Quand je re-rentre dans la cabine, je sens une présence derrière moi et je sens que c’est lui. Il entre avec moi dans la cabine et il ferme le rideau (...) Et là, il arrive avec ses mains sur ma poitrine. Le mec est grand, il est imposant", souffle-t-elle. Elle aurait alors demandé au rappeur de mettre fin à cette agression. En vain. "Il enlève ses mains et les met dans mon pantalon et sur mes fesses", indique-t-elle.

La jeune femme âgée de 23 ans raconte que Roméo Elvis a ensuite eu "un déclic". Il serait sorti rapidement de la cabine "comme s’il était en transe et qu’il venait de se réveiller". Traumatisée, elle raconte en avoir reparlé avec Roméo Elvis qui se serait excusé par message puis lors d'une discussion en face-à-face.

Ce sont les révélations de plusieurs jeunes femmes accusant le rappeur Moha La Squale d'agression et de séquestration qui l'ont poussée à s'exprimer sur les réseaux sociaux.