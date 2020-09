Iris Mittenaere menacée de viol: elle prend des mesures radicales

Comme beaucoup de personnes publiques, Iris Mittenaere endure les pires commentaires sur les réseaux sociaux. Mais cette fois-ci, c’est allé trop loin. L’ancienne Miss France a été menacée de viol. Elle a décidé d’agir.

Fini les messages malveillants, les insultes et les menaces. Iris Mittenaere a fait ce que toute personne doit faire dans de pareilles circonstances. Après avoir été menacée de viol sur les réseaux sociaux, elle a gardé les profils. La jeune pourrait porter plainte.

Personne n’est anonyme derrière son écran. Elle déclare dans une story Instagram: "Franchement, j'ai reçu des propositions... vous savez que ce n'est pas anonyme? Parce que moi je vois vos profils... et les propositions complètement tordues et les jalousies de certains je les vois aussi. Alors semaine pro je vais commencer à agir. Le harcèlement n'est pas impuni. Les menaces de viol non plus. J'ai vos profils."

La jeune femme ne perd pas son sourire pour autant et finit sur une note positive: "Je suis très heureuse et me rends compte de chaque seconde que j’ai la chance de vivre. Même si un nombre microcosmique de gens me dérange. Les autres je vous aime."