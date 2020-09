Brian Austin Green: Vanessa Marcil et Megan Fox, ses ex se lient contre lui, il leur répond...

Brian Austin Green (David Silver dans la série Beverly Hills 90210) a été la cible ce week-end de remarques négatives à son encontre de la part de son ex fiancée, Vanessa Marcil, 51 ans, avec laquelle il a eu un enfant prénommé Kassius et qui a 18 ans. Son ex partenaire de la série Beverly Hills a expliqué dans les commentaires d'une publication qu'elle n'avait jamais aimé Brian Austin Green bien qu'elle a eu un enfant avec lui et qu'elle avait toujours été transparente à ce sujet envers lui.

Dans une autre publication, la star de 50 ans a pris le côté de Megan Fox, qui a récemment divorcé de Brian Austin Green et qui vit désormais avec son petit-ami, le rappeur Machine Gun Kelly, en disant qu'elle avait bien fait de décider de vivre pour elle et que leurs 3 enfants pourront désormais vivre à l'abri de l'attention des médias.

Après ces attaques dans les médias, Brian Austin Green a été aperçu en train de boire un café à Malibu. Peu après, il a publié une photo sur les réseaux sociaux, avec une citation..."Ce n'est pas parce que tu m'as perdu en tant qu'ami que tu m'as gagné en tant qu'ennemi. Je suis plus grand que ça. Je veux toujours te voir manger, mais pas à ma table", faisant sans doute référence à une pension alimentaire versée pour sa progéniture.

Plusieurs sources détaillent que Brian Austin Green essaie de garder une relation cordiale avec la mère de ses 3 enfants.

Brian et Megan ont eu une relation difficile pendant 14 ans avec beaucoup de hauts et de bas.

Le couple s'est rencontré pour la première fois en 2004 après s'être rencontrés sur le tournage du film Hope and Faith. Ils ont immédiatement commencé à sortir ensemble et se sont mariés en 2010.

Ils se sont ensuite séparés en 2015 parce que l'actrice Megan Fox demandait le divorce. Huit mois plus tard, Megan Fox annonçait sa troisième grossesse et confirmait que le père était Green. Le couple semblait uni lors de l'été 2016.

En avril 2019, Fox a demandé le rejet de sa procédure de divorce entamée en 2015. Un an plus tard, la rumeur disait que les deux parents vivaient séparément, confirmant qu'elle avait demandé le divorce.