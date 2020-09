Jennifer Aniston et Brad Pitt réunis lors d'une vidéoconférence: voici les premières images

Jennifer Aniston et Brad Pitt se sont réunis via vidéoconférence pour une lecture en ligne de la comédie de 1982 "Fast Times At Ridgemont High". Les premières images de cette rencontre virtuelle ont filtré lundi soir, révèle le Daily Mail.

C'est la première fois que les ex-conjoints sont vus ensemble depuis qu'ils se sont salués dans les coulisses de la cérémonie des "Screen Actors Guild Awards" en janvier - où Brad Pitt a gagné un trophée pour le film Once Upon A Time In Hollywood et elle, pour The Morning Show. Cette rencontre devant les caméras avait été très commentée.

La beauté blonde de 50 ans et la star de cinéma vétéran de 56 ans - qui étaient mariées de 2000 à 2005 - ont tous les deux rayonné lors de cet événement caritatif qui sera officiellement diffusé le 17 septembre.

Jennifer avait l'air très heureuse, avec ses cheveux blondis par le soleil alors qu'elle arborait une peau bronzée et un t-shirt sans manche.

Brad, lui avait des cheveux blonds plus longs que d'habitude et une légère barbe, ce qui rappelait son look arboré dans le film "Légendes d'automne" de 1995.

C'est la première fois que l'ancien couple iconique de Hollywood retravaille ensemble depuis un épisode de la série Friends tourné en 2001 où Brad Pitt avait fait une apparition en tant qu'invité.

Jennifer Aniston et Brad Pitt semblent être redevenus amis depuis qu'il s'est séparé de sa deuxième femme Angelina Jolie en 2016.

L'année dernière, Brad Pitt avait fait une apparition inattendue à la célébration du 50ème anniversaire de son ex, Jennifer Aniston. Les deux ex y auraient eu une conversation importante, que Jennifer aurait interrompue pour permettre aux autres invités de passer du temps avec elle. C'était l'occasion pour Brad Pitt de revoir tous ses amis d'antan, dont George Clooney dont il s'était distancé lors de son mariage avec Angelina Jolie.