Cet homme est réveillé en pleine sieste par un OURS (vidéo)

Ce sont des images qui font froid dans le dos... Un ours curieux a tapoté le pied d'un homme endormi sur une chaise longue sur sa terrasse dans l'état du Massachusetts aux Etats-Unis. Ce réveil terrifiant a été filmé par des caméras de surveillance.

Matthew Bete, de Greenfield, Massachusetts, dormait paisiblement dans une chaise longue disposée au bord de sa piscine ce samedi, lorsqu'un ours est entré dans sa propriété. L'ours furtif s'est d'abord dirigé vers la piscine, et a bu tranquillement de l'eau, tandis que Matthew dormait paisiblement.

Une fois hydraté, l'ours s'est retourné et a repéré l'Américain endormi.

L'ours s'est dirigé vers lui, lui a reniflé prudemment le pied, avant de tendre une patte et de le tapoter doucement. Ce contact a réveillé Matthew qui a frémit en sursaut, un mouvement brusque qui a effrayé l'animal.

Cette rencontre inédite - y compris sa ruée pour prendre une photo de l'ours en fuite - a été filmée par une des caméras de sécurité de la propriété. L'épouse de Matthew, Dawn Bete, a publié ce week-end sur Facebook cette vidéo impressionnante, écrivant en légende: "Matt a été un peu surpris hier en se reposant au bord de la piscine."

Dans un commentaire sous la vidéo, Dawn a écrit que son mari lui avait "envoyé par SMS une photo de l'ours courant dans la cour avant et a déclaré que l'ours lui avait donné un coup de coude du pied pendant qu'il dormait au bord de la piscine. Bien sûr, je pensais qu'il plaisantait!", a rajouté la dame.

L'état du Massachusetts, à l'est des Etats-Unis constate que la population des ours noirs s'est élargie sur leur territoire ces dernières années. Le site Web de l'État encourage les personnes qui rencontrent des ours là à "crier" et "faire beaucoup de bruit" parce que "la première réponse d'un ours à quelque chose d'inhabituel est de partir".