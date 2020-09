Camille Lellouche émue aux larmes en pleine interview: "Je suis désolée" (vidéo)

Camille Lellouche et Grand Corps Malade étaient invités dans l’émission Clique présentée par Mouloud Achour sur Canal +. Les deux artistes étaient présents afin de faire la promotion de Mesdames, l’album du slameur dédié aux femmes. Dans cet opus, le poète a invité plusieurs artistes féminines dont Camille Lellouche. Le duo a chanté le titre Mais je t’aime, véritable carton depuis plusieurs semaines.



Mais sur le plateau de l’émission, c’est tout autre chose qui a été abordé. Pauline Clavière, une des chroniqueuses de Clique, a parlé du grand-père de Camille Lellouche. Yvon Sallaud était un ancien déporté. Il a écrit le livre Les coquelicots de la liberté suite à la demande de sa petite-fille. En évoquant cette personne si chère à ses yeux, Camille Lelouche a eu les larmes aux yeux.



"C’est moi qui lui ai dit d’écrire ce livre, pour qu’il reste une trace. Mes deux grands-parents ont été déportés", a confié l’humoriste bouleversée. "Ma grand-mère n’en parlait jamais parce que je pense qu’elle s’est certainement fait violer dans les camps. Elle était dans un camp d’extermination et mon grand-père dans un camp de travail. Mon grand-père en parlait plus facilement, mais avec moi plus qu’avec ma mère. On était très proche. C’était mon deuxième papa… Comme ma grand-mère d’ailleurs", a poursuivi l’artiste de 34 ans.



"Je lui disais : 'Papy, c’est important que tu l’écrives parce qu’il faut que ça reste dans les mémoires' ", a ajouté la chanteuse.



