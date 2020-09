Le prince Harry dépouillé de ses titres militaires: "Ca l'a brisé"

Le Duc du Sussex a été forcé d'abandonner ses rôles cérémoniels dans l'armée britannique, ce qui l'a démoralisé, selon les auteurs de la biographie Finding Freedom, Omid Scobie et Carolyn Durand. Le prince Harry était "émotif et démoralisé" en perdant ses fonctions royales. C'était un homme "brisé", selon les auteurs.



Pour rappel, le père d'Archie a été forcé de renoncer à ses rôles préférés dans l'armée britannique après avoir déménagé en Californie avec Meghan au début de l'année. Harry a juré de maintenir des liens avec les militaires après avoir quitté les forces armées en 2015, rapporte le Daily Star et le Mirror.

"La validation de sa grand-mère a été un encouragement mais l’aspect le plus démoralisant du nouvel accord était le fait qu’il ait été dépouillé de ses nominations militaires honorifiques qui lui avaient été décernées en tant que royal senior. En tant que militaire à la retraite, Harry serait toujours en mesure de porter ses médailles, mais il ne pouvait plus porter l’uniforme en tant que capitaine général des Royal Marines, de commandant honoraire de la Royal Air Force Base Honington et commodore honoraire en chef des petits navires et des opérations de plongée de la Royal Navy. Ces rôles avaient pris fin", ont écrit les auteurs du livre Finding Freedom et dont les mots ont été relayés par le Mirror.



"Cela a été une pilule difficile à avaler, et celle qui a été la plus douloureuse pour Meghan", ont poursuivi les auteurs.

Un contrat avec Netflix



Le Duc et la Duchesse du Sussex ont rebondi depuis leur Sussexit. Le couple a obtenu un gros contrat de télévision avec Netflix. La nouvelle société de production d’Harry et Meghan, qui n'a pas encore été baptisée, produira des documentaires, des longs-métrages, des émissions scénarisées et des programmes pour enfants.

Les époux ont déjà plusieurs projets en chantier, a indiqué Netflix, parmi lesquels une série documentaire sur la nature et une série animée consacrée à des femmes au destin remarquable."Nous allons nous concentrer sur la création de contenu informatif mais aussi vecteur d'espoir", ont expliqué Meghan et Harry dans un communiqué. "Nos existences, indépendamment l'un de l'autre et en tant que couple, nous ont permis de comprendre la puissance de l'âme humaine, le courage, la résilience et le besoin d'interactions", ont-ils ajouté.

La rumeur de l'entrée du couple princier dans le monde de la télévision courait depuis plusieurs mois.

Harry et Meghan se sont installés aux Etats-Unis cette année et ont emménagé en juillet en Californie, Etat d'origine de la comédienne de 39 ans. Le duc et la duchesse de Sussex ont officiellement cessé d'être des membres actifs de la famille royale en avril dernier, après que le couple a exprimé son souhait d'indépendance. L'arrangement conclu avec la famille royale pourra être revu en 2021, afin de donner la possibilité à Harry et Meghan de réintégrer le giron royal.

Des critiques leur ont reproché de chercher à tirer profit de leur célébrité et de leur noblesse tout en refusant d'assumer les aspects protocolaires et de représentation de la famille royale britannique. Le couple a lui mis en avant sa volonté d'oeuvrer pour des causes humanitaires, notamment par le biais de sa nouvelle fondation, Archewell.