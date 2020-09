Angèle INONDÉE de lettres de soutien: "Vous savez comment m’émouvoir" (photos)

Ce mardi, sur Instagram, la chanteuse Angèle a partagé des photos et une vidéo des lettres de soutien qu’elle reçoit depuis quelques jours. "Que du love", "Je ne peux pas répondre à tout le monde, ce serait pourtant génial, mais merci merci merci", a écrit la sœur du rappeur Romeo Elvis, plongé dans la tourmente après avoir été accusé d'agression sexuelle sur les réseaux sociaux. Certaines lettres proviennent de fans au Canada. "Vous savez comment m’émouvoir", a avoué Angèle très émue.



Angèle ciblée par une vague de tweets violents



Déjà très exposée sur les réseaux sociaux en temps normal, la chanteuse Angèle s'est retrouvée depuis mardi dernier au cœur d'une vague de tweets "Balance ton frère". Elle a été submergée de messages violents quant aux agissements présumés de son frère. Ces attaques ont rapidement été dénoncés par de nombreuses personnalités et anonymes. "A tous les cons qui osent s'en prendre à Angèle, vous n'avez pas plus de coeur que de cerveau et je ne peux même pas vous appelez porcs parce que ce serait vous attribuer les deux", a écrit Clara Luciani, scandalisée.



Romeo Elvis et Angèle avaient tous deux réagi

Pour rappel, après avoir été accusé par une jeune fille d'agression sexuelle, le rappeur Roméo Elvis a regretté "d'avoir utilisé (ses) mains de manière inappropriée sur quelqu'un", croyant répondre "à une invitation qui n'en était pas une", le 9 septembre sur son compte Instagram. "Je regrette sincèrement ce geste et surtout, je réitère publiquement les excuses déjà exprimées de nombreuses fois en privé et en personne", avait expliqué le frère d'Angèle, une des nouvelles voix du mouvement #MeToo avec son tube "Balance ton quoi".

Angèle s'était également exprimée sur ses réseaux sociaux: "Je condamne les actes qui vont à l'encontre de mes principes. C'est d'autant plus important qu'il s'agit d'un proche et heurtant de l'apprendre ainsi". "Une prise de conscience globale est à venir et un changement des mentalités s'impose, encore, toujours et partout", avait insisté la chanteuse.

