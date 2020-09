À 47 ans, Jude Law papa pour la SIXIÈME fois

Jude Law, heureux papa d'une tribu de 6 enfants, a annoncé l'heureuse nouvelle sur le plateau du Tonight Show de Jimmy Fallon : son épouse, Phillipa Coan, a donné naissance à leur enfant. Mais il n'a pas précisé le sexe et le prénom du bébé.

Le présentateur lui a demandé ce qu'il avait fait pendant le confinement, et c'est alors qu'il a expliqué être devenu une nouvelle fois père.

"J’ai beaucoup jardiné. Oh ! Et bien sûr, en plus de ça, j’ai eu un bébé. Voilà, vous savez tout. C’est vraiment merveilleux. On est tellement heureux de pouvoir fonder une famille", a expliqué Jude Law.

L'acteur de 47 ans a au total 6 enfants : Rafferty (24 ans), Iris (20 ans) et Rudy (18 ans) sont nés de son premier mariage avec Sadie Grost. Sophia (11 ans) est ensuite née de sa relation avec la mannequin Samantha Burke. Ensuite, il est devenu père d'Ada, en 2015, lorsqu'il était en couple avec Catherine Harding.

Depuis 2019, il file le parfait amour avec Philippa Coan, une psychologue âgée de 33 ans, qui vient de donner naissance au 6e enfant de Jude Law.