Il retrouve son téléphone perdu et découvre d'étonnants selfies...de SINGE (vidéo)

Un Malaisien dit avoir trouvé des selfies de singe et des vidéos sur son téléphone disparu un jour après l'avoir récupéré dans la jungle derrière sa maison. Le contenu - y compris des images d'un singe qui semble essayer de manger le téléphone - a été largement diffusé sur les réseaux sociaux depuis que Zackrydz Rodzi l'a posté sur Twitter.

Il y avait également une série de photos du singe, des arbres et d'autres feuillages sur le téléphone.

L'étudiant a déclaré qu'il pensait que son téléphone avait été volé pendant qu'il dormait.Mais on ne sait toujours pas exactement comment le portable a disparu. Il n'a pas non plus été possible de vérifier les circonstances dans lesquelles les photos et les vidéos se sont retrouvées sur son téléphone.

M. Zackrydz, 20 ans, a déclaré à la BBC qu'il avait réalisé que son smartphone n'était plus là lorsqu'il s'est réveillé vers 11 heures samedi matin.

"Il n'y avait aucun signe de vol", a précisé l'étudiant en dernière année d'informatique de Batu Pahat, dans l'État de Johor, au sud du pays.



Vous devez Un poste Facebook a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.



Vous devez Un poste Facebook a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

M. Zackrydz a déclaré qu'il n'avait pas trouvé de trace de son téléphone jusqu'à dimanche après-midi, lorsque son père a remarqué un singe devant leur maison. Après avoir une nouvelle fois composé son numéro de téléphone, il a entendu sa sonnerie à quelques pas du jardin. Puis il a découvert le téléphone boueux sur quelques feuilles sous un palmier.

Son oncle a plaisanté en disant qu'il y avait peut-être une photo du voleur dans le téléphone. Alors après l'avoir nettoyé, il a ouvert la galerie de photos "et boum, elle est pleine de photos de singes".

Contrairement à certaines parties du monde, il n'y a pas d'histoire de singes qui volent des choses dans les maisons, a dit le jeune homme. Il soupçonne le singe d'être entré dans la maison par la fenêtre ouverte de la chambre de son frère.

Pas la première fois

Ce n'est pas la première fois que les singes selfies font parler d'eux. En 2017, un photographe britannique a mis fin à une bataille juridique de deux ans contre un groupe de défense des droits des animaux à propos d'une image prise par un macaque.

En 2011, Naruto, un singe de la jungle indonésienne, a pris un appareil photo appartenant à David Slater du Monmouthshire et a pris une série de "selfies".

M. Slater a fait valoir qu'il détenait les droits d'auteur de cette image largement partagée, mais l'association de défense des droits des animaux Peta a déclaré que l'animal devait en bénéficier car c'est lui qui avait cliqué.



Un tribunal américain a décidé que la protection des droits d'auteur ne pouvait être appliquée au singe et a rejeté le cas de Peta, mais M. Slater a accepté de donner 25% de tout futur revenu de l'image à des organisations caritatives protégeant Naruto et d'autres macaques en Indonésie.