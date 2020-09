Nouveau pétage de câble de Kanye West: il se filme en train d'URINER sur un Grammy Award (vidéo)

Ces derniers mois, le rappeur Kanye West fait beaucoup parler de lui. Candidat à l'élection présidentielle, le mari de Kim Kardashian s'en est pris aux labels musicaux Sony Music et Universal.

"Je ne sors plus de nouvelle musique tant que je n'ai pas terminé mon contrat avec Sony et Universal. Sur Dieu, au nom de Jésus... Venez m'attraper. J'ai besoin de voir les contrats de tout le monde chez Universal et Sony. Je ne vais pas regarder mon peuple être asservi. Je mets ma vie en danger pour les miens. L'industrie de la musique et la NBA sont des navires d'esclavagisme moderne", a-t-il écrit sur Twitter.

Il s'est ensuite filmé en train d'uriner sur l'une des plus grosses récompenses de l'industrie musicale : un Grammy Award. Il a posté la vidéo sur Twitter en écrivant : "Croyez-moi, je ne vais pas m'arrêter".

En 20 ans de carrière, la star a remporté pas moins de 21 Grammy Awards. Ces derniers mois, c'est surtout ses troubles bipolaires et sa candidature à l'élection présidentielle américaine qui ont fait parler de lui.



