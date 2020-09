Vianney beau-papa: son magnifique CADEAU à sa belle-fille de 9 ans (vidéo)

Invité sur le plateau de C à Vous ce mercredi pour parler de son nouvel album, N'attendons pas, Vianney s'est également confié sur son rôle de beau-père. En effet, l'un des titres de son dernier opus, Beau-papa, aborde ce sujet avec émotion.

"J’avais pas prévu d’un jour adopter mon enfant, j’ai dû surtout m’adapter. Y’a pas que les gènes qui font les familles, des humains qui s’aiment suffisent", chante-t-il dans ce morceau.

Vianney est en effet en couple avec Catherine Robert, déjà maman lorsqu'ils se sont rencontrés. "J’ai vraiment découvert qu’on pouvait développer énormément d’amour, plus que ce que j’imaginais, pour un enfant qui n’était pas génétiquement le sien. Franchement, d’avoir un enfant qu’on se met à aimer alors qu’on ne l’a pas engendré… Je vous assure que quand on fait des chansons, on est obligé d’en parler à un moment donné", a-t-il confié.

La petite fille de 9 ans est "très fière" que le chanteur parle d'elle dans une chanson. Elle la réclame d'ailleurs à son beau-père lorsqu'ils reçoivent du monde. "Dès qu’on avait des invités à la maison : elle me disait : 'tu peux la jouer ?' Dès que la chanson est sortie, elle était très fière", confie son beau-père.

Vianney est bien conscient qu'il a de la chance d'entretenir de si bons rapports avec sa belle-fille et sait qu'il n'en est pas de même dans toutes les familles recomposées. Mais il pense que les choses peuvent bien se passer, en y mettant de l'amour : "La chanson, ce n’est vraiment pas pour dire que c’est facile. Le plus simple, c’est deux parents qui s’aiment et point barre. Dès qu’il y a des beaux-parents c’est un plan B, mais ça peut super bien marcher. C’est juste que ça demande beaucoup d’amour. C’est sûr que ce n’était pas toujours facile, mais c’est à force d’amour et d’espérance que ça fonctionne", a-t-il conclu.