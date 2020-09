Quel papa est Gims? Le rappeur se confie sur sa relation avec ses 6 enfants

Gims continue de connaître un grand succès, au point qu'un portrait de lui sera disponible sur Netflix dès ce jeudi. Dans ce document, on découvrira le chanteur dans les coulisses de ses concerts, mais aussi en compagnie de ses proches et de ses enfants, dans des moments plus intimes.



À l'occasion de la sortie de ce documentaire, il s'est confié à TV Mag sur sa vie privée et, chose rare, il a évoqué sa relation avec ses 6 enfants. Et Gims révèle être plutôt papa poule que papa sévère.



"Je suis à l'écoute, assez tolérant, je laisse mes enfants s'épanouir. Personnellement, j'ai beaucoup de souvenirs de moi étant gosse et je sais ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas chez un adulte, a expliqué le chanteur aux lunettes noires. Je n'ai pas envie que mes enfants aient cette vision de moi. Je les laisse s'amuser. J'essaie de placer les bonnes phrases au bon moment, de leur enseigner la vie, mais en rigolant, car c'est plus efficace. Comme je ne suis pas souvent là, j'ai du mal à être dur avec eux."



Sa petite dernière, Haby, est née durant le confinement. "Elle aura bientôt 6 mois. C'est le premier bébé dont je profite autant", déclare-t-il encore.



Grâce à ce portrait, il espère montrer une autre facette de lui-même. "L'image du gars hautain, méprisant et antipathique parce qu'il porte des lunettes noires n'est pas vraie. C'est vraiment ce que j'aimerais qu'on retienne", confie-t-il. Il souhaite révéler qui est le vrai Gims : "Je suis un mec cool, je ne me la raconte pas, je suis un blagueur, un bon vivant", conclut-il.

Ses nombreux fans ne sont certainement plus à convaincre.