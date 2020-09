"Oh merde, oh merde": un acheteur d’Affaire conclue fait tomber l’objet précieux de Philippe et le casse en 1000 morceaux (vidéo)

Le 15 septembre, François Cases Bardina, un acheteur de l'émission Affaire conclue, a cassé sans le vouloir l'objet de Philippe, un des acheteurs. L'homme, venu de Mulhouse avec sa montre géante estimée à 400 euros, était sous le choc. "Oh merde, oh merde", a lancé François Cases Bardina embêté. Les autres acheteurs ont également exprimé leur embarras face à la situation. "Le pauvre Monsieur", a dit Caroline Margeridon derrière son écran.



"Si je vous offre les 400 euros pour essayer de me faire pardonner ?", a proposé l'acheteur à Philippe. "Ben en fait, c’est une montre qui m’a été offerte par mes parents donc pour moi, elle a quand même aussi une valeur sentimentale… Et c’est vrai que moi, je l’aurais lâchée, mais à 900 euros donc voilà… J’en aurais voulu plus que 400 euros", a avoué le vendeur.



"Tu donnes 400, imaginons que par solidarité, on donne chacun encore 50", a alors demandé Gérald Watelet à François Cases Bardina.

Ils ont atteint la somme de 800 euros et apaiser le coeur de Philippe. "Je suis très satisfait", a-t-il dit.