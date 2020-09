Il fait sa demande en mariage dans un fast food: il ne s'attendait pas à la réaction des internautes

C'est une demande en mariage qui a suscité beaucoup de commentaires, parfois même négatifs sur les réseaux sociaux.

Cet homme a fait sa demande pendant un dîner avec sa petite-amie dans un KFC situé dans un quartier sud-africain. Cette vidéo est devenue virale, et ce, surtout à cause des réactions négatives des internautes postées sur twitter qui ont jugé cette demande "désastreuse" et digne d'un "gros nul", et parfois des qualificatifs bien plus terribles...

Mais cette vidéo a retenu l'attention de plus grandes marques, qui ont proposé de participer à la planification du mariage et ont sponsorisé l'événement.

Le mariage payé par tous ces sponsors avait tout d'une journée de rêve: décor de rêve, nouveaux smartphones pour les mariés et voitures haut de gamme. Avec même une lune de miel offerte. De quoi faire taire les mauvaises langues...