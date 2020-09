Amal Clooney en colère contre Boris Johnson et son projet de loi "lamentable": elle démissionne de son rôle d'envoyée spéciale

Le projet de loi du gouvernement de Boris Johnson a indigné l'Union européenne, mais aussi l'avocate libano-britannique Amal Clooney.

Amal Clooney a démissionné avec fracas vendredi de son rôle d'envoyée spéciale du Royaume-Uni pour la liberté de la presse, jugeant "lamentable" la volonté du gouvernement britannique de revenir sur l'accord encadrant la sortie de l'Union européenne.



Londres a provoqué la colère des Européens en présentant un projet de loi, en cours d'examen au Parlement, qui revient sur certains engagements pris dans le traité de Brexit, ce qui revient de son propre aveu à une violation "spécifique et limitée" du droit international.



"Il est devenu intenable pour moi, en tant qu'envoyée spéciale, d'appeler les autres Etats à respecter et appliquer leurs obligations internationales pendant que le Royaume-Uni déclare ne pas avoir l'intention de le faire", a expliqué l'avocate libano-britannique spécialiste des droits de l'Homme dans sa lettre de démission adressée au chef de la diplomatie Dominic Raab, rendue publique.



"Il est lamentable que le Royaume-Uni dise son intention de violer un traité international signé par le Premier ministre il y a moins d'un an", a-t-elle ajouté. "Cela menace d'encourager les régimes autocratiques à violer le droit international avec des conséquences dévastatrices dans le monde entier".



L'avocate, qui est l'épouse de la star hollywoodienne George Clooney, avait été nommée en 2019 pour ce rôle décrit selon elle comme devant "aider le Royaume-Uni à défendre la liberté de la presse dans le monde".



Le projet de loi controversé contredit en particulier des dispositions spéciales prises pour l'Irlande du Nord afin d'éviter un retour à une frontière avec la République d'Irlande qui pourrait fragiliser l'accord de paix de 1998 qui avait mis fin à trois décennies de violences.



Les Européens ont exigé son retrait d'ici à la fin du mois, y voyant un coup porté à la confiance mutuelle en pleines négociations déjà difficiles pour tenter d'arriver à un accord de libre-échange et éviter une rupture brutale le 1er janvier.



Le projet a également provoqué un avertissement du candidat démocrate à la Maison Blanche Joe Biden, qui a assuré qu'un accord commercial entre Londres et Washington serait conditionné au respect de l'accord de paix de 1998.



Le gouvernement britannique explique le projet par le besoin d'assurer son intégrité territoriale et les échanges entre la Grande-Bretagne et la province d'Irlande du Nord, que les Européens menacent, selon lui, d'un "blocus alimentaire".