Le cauchemar prend fin pour Taylor Swift: son harceleur condamné

Depuis plusieurs années, la chanteuse Taylor Swift se fait harceler, espionner et menacer par un fan. Ce vendredi 18 septembre, un juge fédéral a condamné l’homme à trente mois de prison ferme.

Un juge fédéral du Texas a mis fin au calvaire de la chanteuse américaine Taylor Swift vendredi. Eric Swarbisk a écopé d’une peine de trente mois de prison ferme. Cet homme harcelait la star depuis plusieurs années. Il a plaidé coupable de harcèlement, mais aussi pour avoir envoyé des lettres de menaces à l’ancien label de la jeune femme.

Au total, ce sont plus de 40 lettres et e-mails envoyés menaçant Taylor Swift en 2018. Il écrivait vouloir violer et tuer la chanteuse. Il a aussi menacé de se suicider devant le patron du label s’il ne rencontrait pas Taylor Swift.

L’homme avait aussi tenté de pénétrer dans la maison de Taylor Swift à Nashville. Il avait été arrêté en 2019 après une énième tentative. Il est donc aujourd’hui condamné à trente mois de prison ferme, une peine assortie de trois ans de liberté surveillée.