Star Academy: émission spéciale des 20 ans et retrouvailles (photo)

Une émission anniversaire de la Star Academy a été tournée. Jean-Pascal Lacoste, élève de la saison 1, a publié une belle photo de retrouvailles.

Au début du confinement, la chaîne Youtube, Star Academy Officiel, a diffusé tous les primes de la célèbre émission de chanson de TF1. De quoi rendre nostalgiques de nombreux téléspectateurs et pourquoi pas leur donner l’eau à la bouche.

"To be continued", peut-on lire à la fin d’une vidéo composée d’extraits de chaque édition. Et pour cause, l’émission des 20 ans du télé-crochet est dans la boite. Jean-Pascal Lacoste, candidat de la saison et aujourd’hui chroniqueur dans TPMP, a publié des photos des retrouvailles. On le voit avec Aurélie Konaté (saison 2), Nathalie André (directrice de la saison 3) et Gérard Louvain (directeur de la saison 4). Il légende: "Retrouvaille pour la spéciale 20 ans de la meilleure émission de télé-réalité qui soit: Star Academy. Cool de se retrouver!"



