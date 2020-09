Harry Potter: Tom Felton confie avoir pensé au suicide en plein succès

Tom Felton incarnait Drago Malfoy dans la saga Harry Potter de 2001 à 2011. A l’occasion de la Journée mondiale de prévention du suicide, l’acteur a confié avoir eu des pensées suicidaires durant la période de succès des films.

Tom Felton est aux yeux de beaucoup Drago Malfoy, l’ennemi d’Harry Potter dans la saga du même nom. Près de 10 ans après le dernier film, l’acteur revient sur les pensées suicidaires qu’il a eu à l’occasion de la Journée mondial de prévention du suicide. Il écrit sur Twitter: "Je me sens plus fort aujourd’hui. Plus fort en disant que j’ai souffert. J’ai lutté. Je gardais le silence par honte. #SuicidePreventionDay"

Son message a ému la communauté Twitter. Beaucoup d’internautes lui ont témoigné leur soutien: "Je suis fière de toi Tom", "Tu es quelqu’un de fort, ne l’oublie jamais."



Dans une interview accordée à Heatworld, Tom Felton s’est livré sur son enfance durant laquelle il a été victime de harcèlement scolaire à cause de son rôle de méchant dans Harry Potter. "Je ratais plusieurs mois d’école et je revenais avec les cheveux blond platine. Donc forcément, je me faisais harceler, explique-t-il. Je n’étais pas tabassé tous les jours, mais on m’a beaucoup insulté et il y avait de la jalousie."

Tom Felton évoquait aussi il y a quelques temps au Daily Mail être passé à côté de sa jeunesse à cause de la saga. Il ne pouvait pas se mettre au soleil, de faire de sport dangereux comme du ski.