Madonna adaptée au cinéma: "Prêts pour l’histoire de ma vie?"

Les biopics des plus grandes stars se succèdent : Elton John, Freddie Mercury, et maintenant… Madonna. La star l’a annoncé sur son compte Instagram.

Après Madonna sur scène, Madonna sur grand écran. La star internationale va adapter sa vie au cinéma. Et comme on n’est jamais mieux servi que par soi-même, c’est elle qui s’en charge. La chanteuse a engagé le scénariste, Diablo Cody, précédemment en charge de "Juno", "Young Adult" et "Burlesque" avec Christina Aguilera.

Madonna a partagé la nouvelle sur son compte Instagram: "Etes-vous prêts pour l’histoire de ma vie? Le suis-je?" Elle veut raconter l’aventure de cette jeune fille qui débarque à New-York avec seulement 35 dollars en poche.

"La musique sera toujours au centre du film. C’est la musique qui me fait avancer et l’art qui me fait vivre, commente l’artiste. Il y a tant d’histoires inspirantes que personne n’a entendues, et qui mieux que moi peut les raconter ? Il est essentiel de partager ma vie en forme de montagnes russes, avec ma voix et ma vision."