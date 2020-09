Bigflo et Oli accusés de plagiat: "Calme-toi, ce n’est qu’un logo"

Après trois ans de travail, le duo de rappeur, Bigflo et Oli, lance un festival de musique dans leur ville de Toulouse. Belle initiative… sauf qu’ils sont accusés d’avoir plagié le logo.

Bigflo et Oli ont annoncé en grandes pompes l’arrivée de leur nouveau festival de musique à Toulouse en 2021. "On lance notre festival. Le Rose Festival. Près de Toulouse en septembre 2021, à voir évidemment selon l’évolution du corona. Plus de 3 ans qu’on bosse sur ce projet fou! Encore un rêve qui va se réaliser. On est fous de joie d’enfin pouvoir vous l’annoncer!"

Les artistes n’ont pas encore été annoncés, l’initiative est bien accueillie. Ce qui pose problème, c’est l’affiche. Les rappeurs ont représenté deux yeux qui regardent au travers d’un mur de briques. Une image qui rappelle un peu trop celle de l'artiste graphiste toulousain Fräneck Kcenärf. "Plagiat 3000," a-t-il dénoncé sur sa page Facebook.

En réalisant leur erreur, le duo a simplement répondu: "Ce n’est qu’un logo." Le peu de considération pour le travail artistique graphique en choque plus d’un sur les réseaux sociaux.