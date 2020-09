"Weinstein de la chanson", "harceleur": Lio parle de Gainsbourg, qu'elle adulait à ses débuts

Dans une interview accordée à Arte Radio, Lio a parlé de Serge Gainsbourg. Un chanteur qu'elle estime aujourd'hui avoir été un "harceleur".

À ses débuts, Lio adulait Serge Gainsbourg. Mais aujourd'hui, la chanteuse a une opinion bien différente concernant le comportement du chanteur. Dans une interview accordée à Arte Radio, elle estime que l'homme était un "harceleur". Pour elle, c'était "quelqu'un de pas du tout cool avec les filles et qui était un Weinstein de la chanson, d'une certaine manière".

"J'ai vécu en direct ses comportements plus que spécieux envers les jeunes femmes et son manque de regard, en fait réel, qu'il avait", confie-t-elle à propos de ses relations avec Jane Birkin, France Gall ou Zizi Jeanmaire, notamment. Elle prend d'ailleurs pour exemple la chanson "Les Sucettes", écrite par Serge Gainsbourg pour France Gall. Un titre qui décrit une fellation. "Clairement, France Gall a été abusée par des adultes sans respect. C'est un viol, elle l'a ressenti comme ça et c'est légitime."

Serge Gainsbourg n'a jamais été poursuivi pour viol ou agression sexuelle. Mais en 2019, sa fille Charlotte expliquait que son père serait probablement "poursuivi pour chacun de ses gestes" aujourd'hui. Souvenez-vous notamment du moment où il a dit "Je voudrais bien la baiser", face à Whitney Houston, sur un plateau de télévision, de tentatives de baisers non désirés sur Catherine Deneuve ou la fois où de Catherine Ringer qu'il avait traitée de "pu**".