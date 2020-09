Emmy Awards: voici la liste des principaux vainqueurs

Voici les vainqueurs des principales catégories de la 72e édition des Emmy Awards, les récompenses de la télévision américaine décernées dimanche à Los Angeles mais remises à distance en raison de la pandémie de Covid-19.

- Meilleure série dramatique: "Succession" (HBO)

- Meilleure série comique: "Schitt's Creek" (Pop TV/Netflix)

- Meilleure mini-série: "Watchmen" (HBO)

- Meilleur acteur dans une série dramatique: Jeremy Strong, "Succession" (HBO)

- Meilleure actrice dans une série dramatique: Zendaya, "Euphoria" (HBO)

- Meilleur acteur dans une série comique: Eugene Levy, "Schitt's Creek" (Pop TV/Netflix)

- Meilleure actrice dans une série comique: Catherine O'Hara, "Schitt's Creek" (Pop TV/Netflix)

- Meilleur acteur dans un téléfilm ou une mini-série: Mark Ruffalo, "I know This Much Is True" (HBO)

- Meilleure actrice dans un téléfilm ou une mini-série: Regina King, "Watchmen" (HBO)