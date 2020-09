Pourquoi le prince Charles a-t-il versé quelques larmes lors de l'anniversaire du prince Harry?

Ce 15 septembre, le prince Harry célébrait ses 36 ans entouré de son épouse et de son fils Archie dans sa nouvelle demeure de Santa Barbara, aux Etats-Unis. Son père, le prince Charles et sa grand-mère, la reine Elizabeth 2 ont organisé ce week-end un appel en visioconférence pour célébrer l'événement. L'occasion de se retrouver et de se parler un peu. Selon le journal du Sun, William et Kate Middleton, eux, "ont trouvé des excuses" pour éviter de participer à cet appel groupé.

Alors que le prince Harry aurait confié avoir commencé à suivre des cours de cinéaste en ligne, pour honorer le contrat décroché avec la plateforme Netflix, il serait également en train de reprendre les commandes d'un hélicoptère pour inscrire des heures à son carnet de vol en espérant pouvoir conserver sa licence de pilote d'hélicoptère obtenu lors de ses années à l'armée et véhiculer sa famille dans quelques mois pour bénéficier de cette sorte de plus d'intimité.

Le cadet du prince Charles a également confié à son père et sa grand-mère qu'ils lui manquaient.

Mais le moment déchirant de cet appel a été, selon le Sun, l'instant où le petit Archie a marmonné un "Pa" (diminutif de "Grandpa" en anglais à savoir "Papy" en français...) en apercevant Charles à l'écran. Deux lettres qui auraient ému aux larmes le prince Charles, qui échangeait là quelques mots avec son petit-fils expatrié à l'autre bout de la planète.