François Damiens et Vincent Lindon partent en fou-rire: notre présentateur Olivier Schoonejans en perd la voix

Au départ, François Damiens et Vincent Lindon étaient sur le plateau du RTLINFO Avec Vous pour faire la promotion du film "Mon Cousin", dont ils partagent l’affiche. Mais rien ne s’est passé comme prévu dans cette interview. La faute (ou le mérite ?) à un François Damiens des grands jours, qui n’a n’en pas raté une…



Lors de cet entretien, on a appris par ailleurs que les deux comédiens sont devenus "extrêmement amis". "On a passé nos vacances ensemble. Je passe ma vie avec François. On a des fous rires sans arrêt", a confié François Lindon. Et la suite de leur passage sur le plateau du RTLINFO Avec Vous a illustré à merveille cette belle complicité.



Dans ces conditions, impossible pour notre présentateur Olivier Schoonejans de s’en tenir à ses fiches. Hilare, il ne parvenait plus à retrouver sa voix pour poursuivre l’interview. "Ils sont complètement parti en cacahuète", s’est-il amusé par la suite.