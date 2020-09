GRAND RETOUR pour Loïc, fou de cuisine: rigatoni au fenouil ultra gourmands

Loïc n’est pas un "chef" mais un fou de cuisine! Ses grands-parents et parents sont à la base de son éducation culinaire et c’est grâce aux livres, à la télévision, Facebook, YouTube et Instagram que Loïc a poursuivi son apprentissage. Sa cuisine est super rapide, facile et toujours gourmande. Soucieux de son époque et du monde dans lequel il vit, il essaie de privilégier les produits de saison et locaux au travers des recettes qu’il nous présente.

Pour la première de la saison, Loïc nous prépare des rigatoni au fenouil. Voici la recette: Ingrédients 200 g haché porc de veau 1 c.a.s. de graines de fenouil 1 fenouil 2 oignons rouges 2 gousses d’ail 1 c.a.s. de flocons de piment 1 poignée de pistache 1 poignée de panko 1 botte de persil 150 g rigatoni 1 bloc parmesan poivre et sel huile d’olive Apporter 2 l d’eau dans une casserole à ébullition avec une grosse pincé de sel à feu vif avec couvercle. Saisir le haché dans un filet d’huile d’olive à feu vif. Ajouter une pincée de graines de fenouil après 2 min de cuisson. Couper le fenouil et un oignon rouge en fines lamelles. Ciseler une gousse d’ail finement et ajouter à la poêle. Remuer fréquemment. Assaisonner avec une pincée de flocons de piment et de sel. Hacher une poignée de pistaches épluchées finement et griller dans une poêle jusqu’à ce qu'elles deviennent croquantes. Remuer fréquemment. Ajouter la même quantité de panko et une petite pincée de flocons de piment. Continuer à grillé en remuant à feu doux. Rincer la botte de persil, sécher bien et retirer les tiges. Déhydrater les fleurs de persil au micro-ondes pendant 2 minutes à 900W. Contrôler et retourner toutes les 30 secondes pour un séchage uniforme. Découper le persil pour obtenir une poudre. Cuire les rigatonis al dente suivant les instructions de l’emballage. Râper une bonne poignée de parmesan et réserver. Terminer le pangratatto avec la poudre de persil et assaisonner. Egoutter les pâtes immédiatement dans la poêle avec un peu d’eau de cuisson pour obtenir une sauce.Ajouter le parmesan râpé. Agiter la poêle constamment pour une sauce bien liée. Terminer l’assaisonnement des pâtes avec sel et poivre. Servir.