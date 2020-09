Emmanuel et Brigitte Macron: cette photo d'eux enlacés qui en dit long...

C'est la photographe officielle de la présidence française, Soazig de la Moissonnière, qui a partagé ce cliché doux sur son compte Instagram. Pris le 19 septembre au retour de la journée du patrimoine, on y voit le président français, Emmanuel Macron partager un moment d'intimité avec son épouse Brigitte et la prendre dans ses bras. La première dame rit aux éclats. Elle est détendue et porte une paire de baskets. Le couple semble plus proche que jamais.

Emmanuel Macron avait appelé vendredi les Français à participer aux Journées du patrimoine, notamment dans les petites et moyennes communes malgré l'annulation de la manifestation dans plusieurs grandes villes comme Marseille, Nice ou Bordeaux à cause du Covid-19.

"Il y a beaucoup de métropoles où le virus circule ardemment" et dans lesquelles "nous avons dû annuler les journées du Patrimoine", mais "une part importante de notre patrimoine sera visitable dans des villes moyennes ou de petite taille" en étant "très précautionneux", avait déclaré le chef de l'Etat à Condom (Gers).

Lui et son éposue ont visité l'hôtel de Polignac, un édifice de style néoclassique datant de la fin du XVIIIe et l'un des 18 monuments en péril qui avaient bénéficié du Loto du patrimoine en 2018.

Grâce à cette loterie, "180 sites ont d'ores et déjà été sauvés", s'était-il félicité, en soulignant que 326 millions d'euros étaient investis chaque année dans le patrimoine.

Emmanuel Macron a notamment salué le "travail d'arrache-pied" mené par Stéphane Bern pour "identifier" les projets de rénovation de sites remarquables partout en France qui ont permis aux Français de "se réapproprier leur patrimoine".

Le célèbre animateur de la télévision, initiateur du Loto du Patrimoine, l'accompagnait, aux côtés de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, de Guillaume Poitrinal, président de la Fondation du Patrimoine, de Stéphane Pallez, PDG de la Française des Jeux et de Brigitte Macron.