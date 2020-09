Matt Pokora se confie sur son schéma familial "très problématique" dans certains cas

Matt Pokora s'est confié, dans l'émission "On refait la télé" sur RTL France, sur sa vie privée. Le chanteur de 34 ans a été coach pour l'émission "The Voice Kids", puis pour la version adulte du télé-crochet. Mais il ne compte pas réitérer l'expérience. En effet, le compagnon de Christina Millian préfère garder un maximum de temps pour les siens: "Mon schéma familial est très problématique pour des tournages qui reprennent début janvier. Ce sont les seuls moments où on se retrouve en famille pendant un mois et demi ou deux", a-t-il confié. En effet, le couple partage sa vie entre les Etats-Unis et l'Europe.

Le visage d'Isaiah toujours pas dévoilé

Matt Pokora a un fils, Isaiah (8 mois), avec la chanteuse américaine, qui est déjà maman d'une petite Violet (10 ans). Si cette dernière est souvent visible sur les photos du couple sur Instagram, le visage du petit dernier n'a toujours pas été dévoilé. Sur une photo postée hier depuis Venice Beach, en Californie, Christina a à nouveau pris soin de dissimuler la bouille de son fils derrière un emoji coeur jaune.

Un bébé très cool

Le chanteur et jeune papa a par ailleurs confié qu'Isaiah dormait particulièrement bien: "Je n'ai jamais eu de problème avec lui en termes de sommeil. Il est calme, il ne pleure pas beaucoup, il est super souriant". Bref, un bébé "très cool" selon ses termes.