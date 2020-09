Meghan et Harry brisent le protocole britannique lors d'une nouvelle apparition télé (vidéo)

Chaque année, l'hebdomadaire américain TIME dévoile sa liste des 100 personnalités les plus influentes au monde. En 2018, année de leur mariage, Harry et Meghan avaient eu le grand honneur d'y figurer. Aujourd'hui, le couple a été invité à prendre la parole, en tant qu'alumni".

"Vous méritez d'être entendus"

Meghan et Harry, qui habitent désormais aux Etats-Unis, ont saisi l'occasion pour implorer les Américains d'exercer leur droit de vote lors des élections de 2020, qui auront lieu le 3 novembre prochain. "Tous les quatre ans, on nous dit la même chose: que c'est l'élection la plus importante de notre vie", explique Meghan Markle. "Et celle-ci l'est vraiment. Lorsque nous votons, nos valeurs sont mises en action et nos voix sont entendues. Votre voix vous rappelle que vous comptez, car vous méritez d'être entendus".



Meghan et Harry, brisent là une règle centrale du protocole en vigueur pour les membres de la famille royale. Ils ont pour interdiction de s'impliquer en politique. Mais depuis que le duc et la duchesse de Sussex ont quitté leurs fonctions de membres de la famille royale et ont déménagé en Amérique du Nord, ils ne sont plus tenus de respecter ce protocole.

Meghan va entrer dans l'histoire



Harry, qui n'est pas citoyen américain, a précisé qu'il ne pourrait pas voter cette année. Il a aussi reconnu qu'il n'avait jamais voté au Royaume-Uni, puisque la famille royale devrait généralement rester politiquement neutre. De son côté, Meghan Markle va entrer dans l'histoire, car elle va devenir le premier membre de la famille royale britannique à exercer publiquement son droit de vote.