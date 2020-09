Nabilla et Thomas ont de la fièvre, le résultat du test covid est tombé: "Je suis grave malade, les gars je sais pas ce que j’ai"

Nabilla et Thomas, qui vivent à Dubai avec leur fils Milann, ne sont pas au meilleur de leur forme en ce moment. "Je suis grave malade, les gars je sais pas ce que j’ai, j’ai fait mon covid test ce matin, je n’ai pas pu aller à mon shooting, je suis dégoûtée", a expliqué l’ancienne candidate de téléralité, ce mardi, sur Snapchat. "J’ai tous les symptômes, je tousse, j’ai un peu de fièvre, pas trop mais quand même. J’ai mal à la gorge et je ne me sens pas bien, donc j’attends mon résultat du test covid".

Négatif pour Thomas

Ce mercredi, les résultats sont tombés pour la maman de Milann : le test est négatif. Thomas, lui, est toujours en attente. "Hier j’étais très très malade, vraiment, j’avais 40 de fièvre, j’étais mal, mal, mal. Là, ça va un petit peu mieux", confie-t-il ce mercredi sur son compte Snapchat. "Je pense que tu ne l’as pas, si moi je ne l’ai pas", analyse Nabilla.

Rappel des symptômes

Pour rappel, les principaux symptômes du covid-19 sont les suivants: la fièvre, la toux et les problèmes respiratoires. Parfois, on observe également le nez bouché, le mal de gorge et la diarrhée, comme indiqué sur le site belge dédié aux informations sur l'épidémie de coronavirus.