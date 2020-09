Une benne à ordures attrape de peu une poubelle ET une pauvre vieille dame assise sur un banc (vidéo)

Début juillet, une vieille dame a fait les frais d'un camion poubelle bien trop gourmand. Elle guettait sagement l'arrivée de son bus, assise sur un banc, et ne s'attendait certainement pas à vivre une situation si traumatisante!

Grâce aux caméras de sécurité placées dans la rue, toute la scène est filmée. Le camion s'arrête devant la dame, qui ne bouge pas, car elle sait pertinemment que le bras articulé qui sort du camion vient récupérer la poubelle à côté d'elle, rien de plus.

La pince du camion emporte bien plus que la poubelle

Malheureusement, le banc en métal sur lequel elle se trouve se trouve un peu trop proche de la poubelle. La pince du camion accroche celle-ci, mais également le côté droit du banc sur lequel elle se trouve. Rapidement, elle est poussée à terre sous les yeux ébahis d'un passant.

La pauvre dame essaye de se relever mais retombe à terre et se retrouve déculottée, car sa robe est coincée sous les pieds du banc, qui est retourné.



Le conducteur du camion réalise alors enfin son erreur. Il cesse tout et vient en aide à la vieille dame, complètement sonnée. Plus de peur que de mal, elle est saine et sauve, même si elle ne verra plus jamais les camions poubelles comme avant!