Charlène de Monaco, masquée, illumine le gala de la santé planétaire (photos)

Elle est peut-être entourée des stars les plus glamours du monde, mais la princesse Charlène de Monaco a prouvé encore une fois ce jeudi soir qu'elle était clairement la star du Gala de Monte-Carlo organisée pour la santé de la planète.

La mère de deux enfants, 42 ans, est arrivée aux côtés de son mari, le prince Albert, 62 ans, avec élégance, tous les deux étant masqués. Ce gala prône le fait que l'avenir de la planète est important et qu'il dépend d'écosystèmes sains.

À la recherche d'une élégance sans effort, Charlène portait une robe argentée longue pour l'occasion. Parmi les invités prestigieux à cette soirée de gala, se trouvaient l'actrice américaine Rebel Wilson et la star de cinéma anglaise Helen Mirren.

Organisé par la Fondation Prince Albert II de Monaco, l'événement annuel rassemble des acteurs, des philanthropes, des talents et des scientifiques de premier plan. Leur objectif est d'unir leurs forces et lancer les différentes initiatives de l'association pour combler le fossé grandissant entre la santé et l'environnement.