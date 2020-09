Jean-Pascal n'invitera pas sa belle-soeur Sylvie Tellier à son mariage: "Je n'en veux pas"

Jean-Pascal Lacoste partage la vie de Delphine Tellier depuis 6 ans. Sa compagne est la soeur de Sylvie Tellier. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ex-candidat de la Star Academy, n'apprécie pas vraiment la directrice du comité Miss France, selon L'Essentiel. Jean-Pascal et Delphine comptent se marier prochainement. Ils ont annoncé la nouvelle en avril dernier. Mais pas question que Sylvie Tellier y assiste... "Ma future belle-sœur ne sera pas invitée au mariage! Moi, je n'en veux pas, sauf si Delphine estime qu'elle doit venir", a lancé le chroniqueur de Touche pas à mon poste.



Jean-Pascal a confié que les tensions datent du début de leur histoire d'amour. L'ex-Miss France aurait fait une remarque à sa petite soeur à propos de sa relation avec le comédien. "Quand on s'est rencontré avec Delphine Tellier, elle lui a dit: 'Tu ne vas quand même pas sortir avec un mec de la télé (...) Moi, ce qui m'emmerde, c'est que la télé, ça la fait bouffer, Sylvie Tellier, donc il faut qu'elle arrête! Qu'est-ce que ça veut dire "gens de la télé"?", a raconté Jean-Pascal, sur les ondes de VL Radio.



Ce dernier a ensuite confié qu'ils n'avaient pas été invités au mariage de la directrice du comité Miss France. "Elle ne voulait pas de couple divorcé à son mariage. Moi, j'ai eu une première union et je suis divorcé et donc elle ne voulait pas... c'est énorme", a prétendu Jean-Pascal.



"Je ne la connais pas, donc je ne peux pas la juger. Là, j'envoie des vannes, mais si je la vois et qu'elle veut qu'on discute, ça sera avec grand plaisir", a-t-il cependant précisé.