Mylène Farmer: "La peur viscérale de l’abandon existe chez moi depuis mon enfance"

Mylène Farmer a accordé une interview au Parisien afin de parler de L’Ultime Création, un documentaire qui lui est dédié. Durant cet entretien, la star a confié qu'elle était célibataire. Elle a également avoué qu'elle avait peur de la maladie et de perdre les gens qu'elle aime. "C’est l’abandon ultime. La souffrance animale", a dit l'artiste au Parisien.



"C’est sans doute ma confession la plus intime dans ce documentaire. Je me suis suffisamment sentie en confiance avec Mathieu (le réalisateur) pour accepter d’être suivie de si près. Cela me renvoie à un cauchemar récurrent. J’arrive en scène et la salle est vide. La peur viscérale de l’abandon existe chez moi depuis mon enfance", a expliqué la chanteuse qui précise que l'échange avec le public est vital.