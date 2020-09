Matt Pokora et Christina Milian ont 35 et 39 ans aujourd'hui: "Joyeux anniversaire ma reine, Je t'aime" (photos)

Cela fait plus de trois ans que Matt Pokora et Christina Milian filent le parfait amour. Le Français et l'Américaine ont tout de suite eu une véritable connexion lorsqu'ils ont découvert qu'ils avaient la même date d'anniversaire. "Il y a trois ans et quatre étés, j'ai rencontré mon meilleur ami, mon jumeau d'anniversaire et la pièce manquante de mon puzzle à l'endroit exact où nous sommes aujourd'hui", avait écrit la chanteuse en août 2020.

Ce samedi 26 septembre, Matt célèbre ses 35 ans et Christina souffle ses 39 bougies. L'occasion pour l'interprète des Planètes de déclarer son amour à la femme de sa vie. "C'est ton anniversaire donc c'est le mien. C'est le mien donc c'est le tien. Joyeux anniversaire ma reine ! A nous ! Je t'aime", a écrit le chanteur amoureux.



Ce dernier a toujours été attiré par l'interprète de When you look at me. En 2003, le gagnant de Popstars avait confié qu'il aurait aimé sortir avec la star. 14 ans plus tard, il a pu rencontrer celle qu'il admirait... L'attirance a été mutuelle.

Une information que Christina n'avait pas lorsqu'elle a vu Matt pour la première fois..."Lorsque nous nous sommes rencontrés, j'ai été littéralement époustouflée à la seconde où j'ai posé les yeux sur lui et je ne savais pas du tout si j'étais son genre", avait expliqué la star américaine sur Instagram.



Depuis le couple est encore plus soudé grâce à l'arrivée d'Isaiah, 8 mois. Il s'agit du deuxième enfant de Christina, déjà maman de Violet Madison, 10 ans.