Fabienne Carat raconte avoir été harcelée sur le tournage de Plus Belle la Vie: "Il m'empoigne sournoisement..."

Fabienne Carat, actrice qui incarne Samia Nassri dans Plus belle la vie, a publié le livre "Danse avec la vie" dans lequel elle raconte sa vie de comédienne mais également un épisode traumatisant de sa vie. La comédienne dit avoir été harcelée par un ancien réalisateur de la série française diffusée sur France 3. Les faits se seraient produits en 2015. Dans son livre, Fabienne Carat raconte: "Il m'empoigne sournoisement tout en m'obligeant à courir sur les pavés. Je manque vingt fois de me tordre la cheville mais, très concentrée et par miracle, je m'en sors sans une entorse ni une égratignure contrairement à ce qu'il cherchait à prouver. Je ne suis pas tombée et une fois la crise passée, le tournage se poursuit comme si de rien n'était. Pourquoi me suis-je laissée faire ?".



La femme de 41 ans est revenue sur les faits il y a trois jours, lors d'une interview accordée à Maxime Guény sur Radio VL, et dont les propos ont été relayés par Voici. "Je me trouve pathétique, je suis très attristée par moi-même. Les gens ne voyaient pas. Il me pince, très fort, personne ne le voit! On croit qu'il me prend bras-dessus, bras-dessous (...) Je ne me suis pas plainte à la production, j'ai juste dit au directeur que s'il venait encore, moi je ne viendrais plus. Pourtant, je suis extrêmement passionnée", a dit Fabienne Carat. Cette dernière a confié qu'elle finissait parfois par pleurer à cause de ce harcèlement.

Après les plaintes, le producteur aurait été remercié et ne serait plus revenu.