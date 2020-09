Angèle se mobilise contre le cancer des enfants: "Quand on n'a jamais connu la maladie, on a tendance à oublier comme c'est difficile"

La chanteuse Angèle est marraine de l'opération "Run To Kick" dont l'objectif est de récolter des dons au profit de projets de recherche innovants contre le cancer des enfants. Il s'agit d'un événement organisé par l'association 'KickCancer' qui a eu lieu pour la troisième fois du 24 au 26 septembre. Cette année, les participants et les entreprises engagées ont pu choisir un parcours de 2, 5 ou 10 km dans leur quartier pour courir ou marcher entre le 24 et le 26 septembre.



Ce dimanche 27 septembre, à Louvain-la-Neuve, une cérémonie de clôture intime, avec un concert d'Angèle, a permis de découvrir le montant récolté pour aider les enfants malades: 575 900 euros.



"Quand on n'a jamais connu la maladie de près on a tendance à oublier comme ça peut être difficile. Lors de moments d'émotion comme ça, on se rend compte que des dons peuvent être faits et que ça peut vraiment aider", a expliqué Angèle.