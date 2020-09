Le prince Harry et Meghan Markle signent pour une téléréalité: ils vont être suivis pendant 3 mois

Vous rêvez d'être une petite souris pour voir comment est la vie du prince Harry et de son épouse Meghan Markle? Et bien votre voeux a été réalisé. Contre toute attente, le fils du prince Charles et son épouse ont accepté d'être filmés pour une série de téléréalité, annoncent ce matin les tabloïds britanniques.

Alors que le contrat juteux de 140 millions de dollars conclu avec la plate-forme Netflix laissait penser qu'ils seraient uniquement derrière les caméras - une source bien informée révèle que Meghan et Harry ont en fait accepté d'être filmés pendant 3 mois. "L'objectif de cette entreprise serait de donner un aperçu de leur vie aux gens", précise cette source au Sun. Et de compléter: "Meghan aimerait vraiment que les gens voient qui elle est "vraiment".

Et d'ajouter: "Ce sera de bon goût. Ils veulent donner aux gens un aperçu de leur vie. Cette décision étonne les observateurs royaux qui rappellent que si les Sussex ont voulu entamer une nouvelle vie loin du Royaume-Uni, c'était en priorité pour bénéficier de plus d'intimité."

Lors de l'annonce de la signature de leur contrat avec Netflix, l'ancienne actrice de Suits, Meghan Markle, 39 ans, et Harry, 36 ans, avaient déclaré vouloir "faire la lumière sur les gens et les causes qui leur tenaient à coeur".

Une autre source estime que cette téléréalité n'est pas vraiment une surprise: "Ils ont peut-être eu toutes ces idées nobles sur la production de documentaires mettant en évidence les causes environnementales et les écarts de pauvreté, mais c'est évident que Netflix veut qu'ils donnent également de leur personne".

Ils seront suivis pendant trois mois, mais on ne sait pas encore si les caméras seront autorisées dans leur imposante villa de 14 millions de dollars située sur les collines chics de Montecito, à Santa Barbara.

Les réactions sont mitigées en Grande-Bretagne après cette annonce inattendue. Ingrid Seward, rédactrice en chef de Majesty Magazine, a déclaré au Sun: "On nous a dit qu'ils étaient allés en Californie pour plus d'intimité, donc tout cela semble assez hypocrite. C'est extraordinaire. C’est exactement ce qu’ils ont dit qu’ils ne feraient pas."

L'expert en relations publiques Mark Borkowski est, lui, plus favorable: "Les téléspectateurs vont être intéressés de découvrir ce qu'ils font, mais il doit y avoir de l'authenticité. Ils ont établi un grand plan de vie et le réalisent. Ils vont faire tout cela selon leurs propres conditions. Les grands succès sur Netflix sont ceux basés sur la réalité, donc cela a du sens. Mais c'est quelque chose que la famille royale aura du mal à supporter."