Sophie Turner dévoile des photos d’elle enceinte, après la naissance de son bébé

Depuis le mois de juillet et après un an de mariage, Joe Jonas et Sophie Turner sont les heureux parents d’une petite fille prénommée Willa. Le couple n’avait pas communiqué sur la naissance, pas plus qu’il ne l’avait fait sur la grossesse.



Un de leur proche s’est confié à Entertainment Tonight: "Joe et Sophie (…) sont aux anges. Ils sont déjà obsédés par leur petite fille et se réjouissent pleinement de son arrivée. Ils prennent le temps d’apprécier ce moment spécial et n’ont partagé la nouvelle qu’avec leur famille et leurs amis."

Deux mois après la naissance de Willa, la star de Game of Thrones a partagé plusieurs clichés d’elle enceinte sur son compte Instagram, provoquant de nombreuses réactions. "Ah les photos qu’on attendait", se sont réjouis les fans.



