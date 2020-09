Prête à tout pour incarner Madonna dans son biopic, une actrice de 13 Reasons Why se métamorphose: "Engagez-moi" (vidéo)

Madonna se concentre sur l’écriture de sa vie depuis plusieurs mois avec l’aide du scénariste Diablo Cody et de la productrice Amy Pascal afin d'en faire un biopic. "Je veux raconter l'incroyable histoire de ma vie en tant qu'artiste, musicienne et danseuse - un être humain, essayant de tracer sa voie dans ce monde", a confié l’interprète de Like a Virgin au Hollywood Reporter.

Fan de Madonna, l’actrice Anne Winters a appris qu’un film sur la vie de la chanteuse allait être tourné. La comédienne de 26 ans qui incarne Chloé dans la série 13 Reasons Why a eu une idée géniale et surprenante pour convaincre les producteurs et la star. Elle s’est déguisée en Madonna pour leur montrer à quel point elle ressemble à l'artiste.

Anne Winters veut obtenir le rôle et pour y parvenir, elle a partagé pas moins de neuf photos et vidéos sur son compte instagram depuis samedi 26 septembre. Elle s’est métamorphosée en adoptant les looks de la star dans les clips de Material Girl et de Like A Prayer.



"Je veux la jouer dans son nouveau biopic. On me dit que je ressemble à une jeune Madonna depuis toujours, je joue comme elle, je chante comme elle et je lui ressemble. Depuis le covid - les castings et l'industrie du cinéma ont été sérieusement frappés. Du coup j'essaie une nouvelle tactique. #engagezmoi LOL @madonna" , lance Anne Winters déterminée.

Pari réussi car Madonna a fini par voir ses publications et s'est abonnée à son compte Instagram. On ignore si la mère de Lourdes, Rocco, Merci, David, Esther et Stella lui donnera sa chance. Affaire à suivre…