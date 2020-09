Loana seins nus sur Instagram: "Mon ex me trouvait moche, vous en pensez quoi?"

L’ex star de la téléréalité a surpris les abonnés à son compte Instagram en publiant une photo d’elle nue. Une manière de s’en prendre à son ex Fred Cauvin, qu’elle a récemment accusé de violences conjugales.

Le 17 septembre, Loana a dévoilé des photos de son corps tuméfié, accusant son ex Fred Cauvin de l’avoir violentée. Celui-ci a réfuté ces accusations et affirmé que l’ancienne gagnante de Loft Story s’était blessée toute seule. Ce lundi 28 septembre, Loana réplique dans plusieurs publications Instagram.



L’une d’elles la présente tout à fait nue devant son miroir, accompagnée de ce commentaire : "Il me trouvait moche et hideuse ? Une clocharde droguée. Vous en pensez quoi ??" Un cliché qui n’a pas manqué de faire réagir ses abonnés.

"Mais pourquoi tu te mets nue Loana ??? Tu n’as rien à prouver", écrit l’un. "Tu vas bien Loana ? Besoin de discuter ? Ta vie ne tourne pas autour de ce monstre, tu es bien plus forte", commente un autre. Le cliché a depuis été supprimé par le réseau social.



Loana a également publié un montage photo de Fred Cauvin pour retourner les accusations de consommation de drogues contre lui. "Fred avant drogue et après drogue…", écrit-elle. "Côté jet set / côté réalité !!! Ça fait mal à son égo".