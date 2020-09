Harry et Meghan démentent leur participation dans une téléréalité mais ont promis des images exceptionnelles sur leur départ de la famille royale

Ce lundi soir, un porte-parole des Sussex démentait que le prince Harry et Meghan Markle allaient participer à une téléréalité. Mais selon des sources proches de la plate-forme Netflix avec laquelle ils auraient conclu leur premier contrat de travail, des images exceptionnelles ont bel et bien été mises sur la table par Harry et Meghan pour négocier un contrat de plusieurs millions de dollars.

Selon le Daily Mail, Harry et Meghan auraient évoqué la production d'un documentaire Netflix avec des vidéos sensationnelles enregistrées lors de leur départ de la famille royale, affirme le géant américain.

Le couple aurait informé les patrons de Netflix qu'il avait en sa possession du matériel tout à fait inédit de leur décision historique de quitter la famille royale et que certains de ces moments fatidiques auraient été enregistrés dans leur intimité et proposé à leur futur employeur... avant de signer leur contrat.

L'équipe du prince Harry et de Meghan a soumis ces images y compris des vidéos personnelles enregistrées chez eux à Frogmore Cottage alors qu'ils décidaient se retirer de la vie royale.

Certains collaborateurs de Netflix sous l'anonymat suggèrent que pour que Harry et Meghan puissent réaliser leurs propres documentaires concernant les causes qui leur tiennent à coeur, ils avaient également besoin d'une carte maîtresse qui promettait à Netflix, une très grande valeur marchande.