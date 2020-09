Deux mois après la noyade mortelle de Naya Rivera de Glee, la soeur de l'actrice emménage avec l'ex mari de la star

La soeur de Naya Rivera, Nickayla, 25 ans, a expliqué dans une story sur Instagram qu'elle "ne se souciait pas des apparences'' après avoir emménagé dans une demeure avec l'ex-mari de sa soeur, Ryan Dorsey, 37 ans, pour aider à élever son neveu Josey, âgé de cinq ans.

La mannequin de 25 ans a publié une série de déclarations indiquant clairement que sa première priorité est d'être là pour le jeune garçon qui était sur le bateau quand sa maman a plongé dans l'eau et s'est noyée le 13 juillet dans un lac californien.

"Dans la période la plus sombre de ma vie, la seule chose qui compte, ce sont mes amis et ma famille", a déclaré la mannequin de 25 ans. Nickayla a déclaré que "ce qui compte le plus, et je l'ai appris, c'est de faire preuve de compassion, de ne pas juger les autres et de ne jamais prendre un moment pour acquis", ajoutant: "J'espère que vous pourrez tous faire de même".

Nickayla a déjà parlé publiquement de son profond chagrin suite au décès tragique de sa sœur. LE 25 juillet sur Instagram elle écrivait ces mots: "Ma sœur, Il n'y a pas de mots pour décrire mon amour pour toi". Côte à côte ou à des kilomètres de distance, notre connexion est infinie. Notre lien est incassable. Nous étions des opposés complets, mais simultanément les mêmes. Le yin à mon yang. Je n'ai jamais su qu'en te perdant, je trouverais autant de toi en moi. Je n'ai jamais connu une vie sans toi et je ne peux toujours pas l'imaginer. Mon monde est bouleversé. Mais à travers tout cela, tout ce que nous étions, nous le sommes toujours. Je te regarderai toujours avec les mêmes yeux que lorsque j'étais jeune. Ma shmaya, je t'aimerai pour l'éternité et tu me manqueras à chaque seconde de ma vie."

Ryan et Nickayla ont emménagé ensemble dans une maison qu'ils louent et qui est composée de trois chambres où ils s'occupent de Josey, qui a eu cinq ans la semaine dernière. Les parents de Ryan Dorsey, habitants à proximité, seraient également très présents dans la vie de leur petits-fils.