 Kate Middleton déguste des brochettes de chamallows au barbecue (video)

La Duchesse de 38 ans est retombée en enfance lors de la visite d’un camp scouts à Londres.

Kate Middleton avait peut-être oublié le goût particulier des chamallows grillés. Elle a eu l’occasion de le redécouvrir ce mardi 29 septembre, lors d’un barbecue avec des jeunes scouts à Londres. La Duchesse de Cambridge semblait particulièrement dans son élément, au naturel et sans chichis.



Pour cette virée dans la verdure de l’ouest de la capitale, Kate Middleton a quitté ses habituelles robes fleuries et arboré une tenue très simple : jean, gilet et veste de scouts. De belle humeur, elle a longuement échangé avec les louveteaux et des castors du 12th Northolt Scout Group.

Ce mardi, Kate Middleton a été nommée coprésidente des scouts britanniques : "Pour de nombreux enfants et jeunes, l'Association scoute joue un rôle clé dans la construction de relations et le développement des compétences dont ils ont besoin pour réussir plus tard dans la vie", a-t-elle déclaré. "J'ai hâte de travailler avec les scouts à travers le pays alors qu'ils s'efforcent de faire une différence positive dans notre société".