La chanteuse Helen Reddy est décédée à 78 ans

La chanteuse australienne Helen Reddy, célèbre pour son hymne féministe "I Am Woman", est décédée à Los Angeles à l'âge de 78 ans, ont annoncé ses enfants dans un communiqué publié mercredi sur la page Facebook destinée à ses fans.

Originaire de Melbourne, elle avait accédé à une notoriété internationale en 1971 avec son tube "I Am Woman", devenu un cri de ralliement pour le mouvement de libération des femmes.

Née le 25 octobre 1941, Helen Reddy a été mariée trois fois et a eu deux enfants. "Elle a été une mère et une grand-mère formidable ainsi qu'une femme vraiment formidable", ont-ils souligné. La chanteuse, qui vivait à Los Angeles, avait été diagnostiquée comme souffrant de démence en 2015.

Issue d'une famille travaillant dans le show-business, elle avait commencé à se produire dès son plus jeune âge en Australie. La chanteuse avait ensuite déménagé aux Etats-Unis où dans les années 70, elle a enregistré une série de tubes parmi lesquels "Angie Baby" et "Delta Dawn", qui ont figuré trois fois en tête du classement Billboard. En recevant un Grammy Award en 1973, elle s'était rendue célèbre en remerciant Dieu "car elle rend tout possible" en féminisant sciemment le nom Dieu.