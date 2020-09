Loana seins nus sur Instagram: "Son compte a été piraté", assure Kelly Vedovelli

Depuis plusieurs semaines, Loana inquiète ses fans. Hier, sur le plateau de Touche pas à mon Poste, Kelly Vedovelli et Gilles Verdez ont donné des nouvelles peu rassurantes de l'ancienne candidate de téléréalité.

Le 17 septembre dernier, Loana accusait son ex-compagnon Fred Cauvin de violences conjugales. Elle avait alors dévoilé de nombreuses photos d'ecchymoses sur son corps. Lundi, la gagnante de la première saison de Loft Story postait une photo d'elle nue sur son compte Instagram. Elle voulait prouver à son ex qu'elle n'était pas "moche et hideuse". Une photo qui a beaucoup inquiété sa communauté.

Dans Touche pas à mon Poste hier soir, Kelly Vedovelli a expliqué que le compte Instagram de Loana "a été piraté". "Je suis tombée sur cette photo à 4h du matin", a-t-elle confié. Inquiète, elle a donc tenté de joindre Loana. Une première fois sans réponse. La deuxième fois, Loana a répondu: "Ce n'est pas moi, je suis en train d'effacer". "Elle était en train d'effacer. Il y en a une qui a été effacée, une qui s'est rajoutée en direct."

"Elle ne me répond plus depuis deux jours"

Pour la chroniqueuse, Loana n'avait pas son orthographe habituelle sur ce post Instagram. Selon elle, il s'agit donc bien de la preuve que son compte a été piraté. Depuis cet échange, Kelly Vedovelli n'a plus eu aucune nouvelle de Loana. "Elle ne me répond plus depuis deux jours."

Sur le plateau, Gilles Verdez a également expliqué que Loana aurait "promis à un de ses proches qu'elle allait en maison de repos psychiatrique parce qu'elle a besoin de soins". Ce qu'elle n'aurait finalement pas fait…"Ses proches lancent un appel à sa famille qui s'est détournée d'elle, à ses quelques amis pour qu'ils l'aident parce que la situation est catastrophique. Elle ne mange plus, elle est dans un état extrêmement compliqué. Elle a besoin de soutien."