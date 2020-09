Shannen Doherty se confie sur son combat contre le cancer: "J'ai commencé à faire le point sur ma vie"

Trois ans après sa rémission, Shannen Doherty avait annoncé en février dernier qu'elle avait de nouveau été diagnostiquée avec un cancer du sein de stade 4. Ce mardi 29 septembre, elle a parlé de son combat au magazine Elle.

Shannen Doherty mène son combat contre ce cancer la tête haute. C'est ce que l'actrice a expliqué dans le magazine Elle. "C'est comme toute personne au stade 4 qui est confrontée à ce genre de choses, là où d'autres veulent vous mettre au pâturage. Je ne suis pas prête pour le pâturage. J'ai beaucoup de vie en moi."

La maladie a changé sa vision de la vie. "J’essaie de chérir tous les petits moments que la plupart des gens ne voient pas vraiment ou prennent pour acquis. Les petites choses sont amplifiées pour moi. Nous avons ce puits sans fin en nous, et il s’agit simplement de creuser ce puits pour avoir la force de faire face à l’adversité. Est-ce que j’ai un mauvais karma ? Pourquoi aurais-je un mauvais karma ? J’ai commencé à faire le point sur ma vie et les choses que j’avais faites, et les choses que je n’avais pas faites. Comment j’étais avec les gens."

Positive, Shannen Doherty n'est pas encore prête à dire adieu à ceux qu'elle aime. "J'ai un bon karma. Cela peut ne pas en avoir l'air, mais j'ai été un très bon être humain. C'est si définitif, je ne me déconnecte pas. Je me sens comme un être humain en très bonne santé. Il est difficile de conclure vos affaires lorsque vous avez l'impression de pouvoir vivre encore 10 à 15 ans."

"Une fille vraiment courageuse"

Il y a quelques jours, Jason Priestley, son partenaire dans Bervely Hills 90210, avait donné des nouvelles rassurantes de l'actrice. "La dernière fois qu'il lui a parlé, elle était de très bonne humeur. Shannen est une fille vraiment courageuse. Shannen est une combattante, et elle a toujours été une combattante, et je sais qu'elle continuera à se battre aussi fort qu'elle le peut", a-t-il déclaré en visioconférence avec Angela Bishop du Studio 10.