Julie Depardieu: cette opération de chirurgie esthétique qu'elle a subie très jeune pour ne plus ressembler à son père

Saviez-vous que Julie Depardien avait subi une opération de chirurgie esthétique pour ne plus ressembler à son célèbre père ? C'est ce qu'elle révélait il y a quelques années déjà.

"Je ne me supportais pas, confiait Julie Depardieu au Monde en 2013. C'était une question identitaire. Ce n'était même pas pour être jolie, je ne voulais pas avoir ce nez-là, qui ressemblait trop à celui d'un membre de ma famille."

Pour changer cela, Julie Depardieu a donc subi une rhinoplastie pour ne plus ressembler à son célèbre père. "Un jour dans la rue, je devais avoir 17 ans, un garçon m'a regardée et m'a dit: "Vas-y, on dirait Depardieu en fille", l'horreur !" C'est ce que la comédienne expliquait alors en 2011 à Biba. "Tout le monde ne me parlait que d'une seule personne : le mec qui m'a faite. J'en avais marre qu'on me parle sans arrêt de quelqu'un dont je n'étais pas responsable. Un type à poil dans ses films et bourré à la télé, je n'y étais pour rien. En même temps, j'admire son talent, son incroyable audace et j'espère qu'il est heureux mais au fond, tout ça ne me regarde pas."

Selon Pure People, l'actrice de 47 ans aurait carrément subi 5 rhinoplasties pour ne plus avoir le nez de son père Gérard Depardieu.