"J'aimerais bien voir une ch*** de près": quand des images HOT de Secret Story 4 refont surface (vidéo)

D'anciennes images de Secret Story 4, la saison gagnée par Benoit Dubois, sont ressorties sur Twitter.

Une internaute a partagé de vieilles images de Secret Story 4 sur son compte Twitter. Elle écrit en commentaire: "Secret Story à l'époque où ils étaient en roue libre". Sur la première vidéo, on peut voir Stéphanie Clerbois, qui participe actuellement à Mamans et Célèbres, dormir sur un lit. Thomas Vitiello, l'acolyte de Benoit Dubois dans cette saison 4, lui palpe alors les fesses en disant: "J'aimerais bien voir une chatte de près pour voir à quoi ça ressemble". "Je ne peux pas te montrer la mienne, elle n'est pas rasée", lui répond Chrismaëlle. Finalement, Thomas en a un aperçu à travers son short.



Dans une deuxième séquence, c'est une autre "Maman et Célèbre" que l'on peut apercevoir sous la douche. Julie Ricci offre un show très sexy à Benoit Dubois et Amélie Neten, qui n'en ratent pas une miette. Portant un string en-dessous de son short, elle colle ses fesses à la vitre, bouge langoureusement et finit par se palper les seins en disant, "Il y a du matos". Ces images avaient été diffusées dans l'After Secret, qui suivait le prime de Secret Story.